Homem é preso acusado de estuprar a companheira em Maricá

No início da madrugada deste domingo (21), um homem de 46 anos foi preso em flagrante na Estrada do Caxito, em Ubatiba, Maricá, acusado de estuprar a própria esposa, de 45 anos. O criminoso estava embriagado no momento em que os policiais militares efetuaram a prisão.

No local, o acusado negou as acusações, porém, o filho do casal testemunhou os fatos e confirmou que seu pai também possuía uma arma de fogo. Os agentes encontraram um Revólver Taurus cal. 38, com 6 munições. Outras 15 foram encontradas em um saco plástico.

Leia mais

Homem é preso por ameaçar e agredir ex-companheira em São Gonçalo

Adolescente de 17 anos morre atropelado após tentar fugir com celular furtado



Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à 82ªDP (Maricá), onde a arma de fogo foi apreendida. O acusado foi conduzido à 76ª DP (Centro), sendo autuado em flagrante delito pelos crimes de tentativa de estupro e pela posse ilegal de arma de fogo, permanecendo preso.