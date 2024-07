Homem é preso por ameaçar e agredir ex-companheira em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo prenderam, na tarde deste sábado (20), um homem acusado de agredir e ameaçar sua ex-companheira. A prisão ocorreu na Rua Ernesto França, no bairro Mutuaguaçu, em São Gonçalo.

Segundo informações da DEAM, a mulher procurou a delegacia para denunciar as agressões e ameaças que sofreu por parte do ex. A vítima relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento de seis meses entre eles e a ameaçou de morte, dizendo: "Já falei com o menor para raspar sua cabeça e te dar uma coça", "Vou deixar minha cicatriz em você", "Vou te dar muita facada", "Vou te deixar muito machucada".

Durante o registro da ocorrência, a equipe da DEAM descobriu a existência de um mandado de prisão contra o homem, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Com a localização do acusado, os policiais se dirigiram à sua residência e o encontraram.

Ao perceber a presença da polícia, o acusado tentou fugir se jogando em um barranco de aproximadamente 10 metros de altura. Ele sofreu algumas lesões, mas foi socorrido pelos policiais e encaminhado para um hospital, onde permanece internado sob custódia.