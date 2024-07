"Neymar é essencial para o Brasil conquistar o hexa", garante Romário!

Sempre querendo o melhor para a seleção brasileira e com a sabedoria de quem já conquistou uma Copa do Mundo, Romário considera que o hexa só será possível se o time jogar para Neymar. O agora presidente do América e Senador (PL-RJ) deu sua opinião sobre o futuro da seleção em um jantar comemorativo dos 30 anos do tetra, que aconteceu no Rio de Janeiro na última sexta-feira (19).

Grande parte do elenco campeão em 1994 estava presente no evento. O baixinho não poupou críticas ao time quando perguntado por repórteres e, ao falar do futuro da seleção, Romário foi claro: "A história das seleções campeãs está aí. 70 foi Pelé, 94 foi Romário, 2002 foi Ronaldo... e se não jogarem para o Neymar, o Brasil não vai ser campeão. Simples assim."

"Ele já disputou duas ou três Copas, mas não jogaram para ele. Enquanto não jogarem para ele, enquanto não entenderem que ele é o 'cara da diferença', vão continuar se f...", finalizou, com um palavrão.