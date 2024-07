Taxista que integrava quadrilha de ladrões de residências é preso

Agentes da 15ª DP (Gávea) prenderam, neste sábado (20/07), um taxista, de 28 anos, que integrava uma quadrilha de ladrões de casas. A ação contou com apoio da Polícia Militar.

Contra o autor foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo triplamente majorado e organização criminosa. Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão. Na casa dele, no bairro Méier, Zona Norte do Rio, os policiais encontraram joias, tênis e roupas de marca de vítimas.

Segundo as investigações, o homem utilizava o veículo para guiar os membros da organização criminosa, do estado de São Paulo, até as casas que seriam roubadas. Os integrantes utilizavam um carro clonado durante os assaltos.



De acordo com a 15ª DP, a quadrilha estava sendo investigada por diversos roubos a casas de luxo na Ilha do Governador. Um dos integrantes já havia sido preso.

As investigações continuam para identificar os demais integrantes da organização criminosa.