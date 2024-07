PM apreende três suspeitos de tráfico de drogas em Niterói

Policiais militares do 12º BPM ( Niterói) apreenderam, na tarde de sexta-feira (19), três suspeitos de tráfico de drogas na Rua Doutor Nilo Peçanha, na Praça do Caramujo, em Fonseca, Niterói.

Durante um patrulhamento, a equipe avistou quatro indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos dispararam contra os policiais e fugiram do local.

Após um cerco tático na área, os policiais conseguiram deter três dos suspeitos. Dois deles estavam em posse de 120 invólucros de maconha, 113 pinos de cocaína, 80 pedras de crack e 2 radiotransmissores. O terceiro suspeito não portava nenhum material ilícito, mas, de acordo com as investigações, fazia parte do tráfico local.

Todos os detidos, de 19 e 16 anos, foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eles permanecerão presos à disposição da Justiça.