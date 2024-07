Arraiá agita fim de semana em São José do Imbassaí

A Prefeitura de Maricá vai promover mais uma festa de São João neste fim de semana. O Arraiá de São José promete movimentar a Praça Gilmar dos Santos Trindade, a principal de São José do Imbassaí (em frente à Arena São José) no sábado (20) e no domingo (21/07), sempre com início às 18 horas.

O primeiro dia terá show com o cantor Rohan Victor, a partir das 20 horas, e o evento termina com o grupo Oh Sorte no domingo, às 19 horas. A programação contará com apresentações de dança e até casamento na roça, além de brincadeiras e barraquinhas.



Serviço:

Arraiá de São José

Data: 20/07 (sábado) e 21/07 (domingo)

Horário: a partir das 18 horas

Local: Praça Gilmar dos Santos Trindade, em frente à Arena São José, em São José do Imbassaí

Programação:

Sábado (20/07), 20 horas – show com Rohan Victor

Domingo (21/07), 19 horas – show com grupo Oh Sorte