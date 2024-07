'Vini do Boaçu' é preso com drogas em Niterói

Segundo os policiais, houve flagrante porque o acusado foi preso com drogas, com preços e prontas para a venda - Foto: Divulgação Disque Denúncia

Policiais do 12º BPM (Niterói), após informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na última quinta-feira, na Travessa Albertina Ladeira, no Fonseca, em Niterói, o foragido da Justiça Carlos Vinicius da Siva Lourenço, o Vini, também acusado de gerenciar de pontos de venda drogas no Fonseca, sob o domínio da facção Comando Vermelho (CV). Com ele, segundo os policiais, foram apreendidas 120 cápsulas de cocaína, 90 pedras de crack e 1 radiotransmissor.



Vini já havia sido preso em janeiro de 2019 em uma operação de inteligência na Comunidade da Viúva, bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, que também contou com informações do Disque Denúncia. Na ocasião, ele confessou ser o responsável pelas bocas de fumo existentes na comunidade do Escondidinho, que fica no Rio Comprido, no Rio, e da 40, no Boaçu / São Gonçalo.



Em junho de 2022, ele recebeu o benefício de progressão de regime, com direito a Visita Periódica ao Lar (VPL), porém, não retornou à sua unidade prisional, e estava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário. Contra ele, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Recaptura, onde fora condenado a uma pena de 06 anos de reclusão, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa. Ele ainda possui duas anotações por roubo; duas anotações por associação criminosa e uma anotação por tráfico ilícito de drogas.

Diante dos fatos, o preso e material apreendido foram levados à 78ª DP (Fonseca), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Poder Judiciário.



A Polícia Militar do Estado do Rio solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça e pontos de drogas e na região de Niterói, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)