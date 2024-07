Menino de 2 anos morreu após lesão no abdômen, aponta laudo

O Instituto Médico Legal (IML) concluiu o laudo do menino de 2 anos levado já morto a uma UPA na Zona Norte do Rio na última quarta (17). Segundo o resultado, divulgado nesta sexta (19), Kaleb Gabriel da Cruz morreu por conta de lesões sofridas no abdômen. O ferimento não é compatível com o relato feito pela família de que a criança teria se machucado após cair da cama. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque na terça (16). Segundo a mãe da criança, Kaleb estava brincando com os irmãos sob supervisão do padrasto quando teria caído da cama e batido com a cabeça no chão. Ele foi levado da UPA para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde foi submetido a exames e liberado.

Na quarta (17), Kaleb foi levado de novo à UPA após acordar gelado, segundo a família. Ele já estava sem vida quando deu entrada no local. De acordo com relatos de outra familiar, o corpo da criança tinha marcas de agressão quando chegou à UPA.



A análise do IML nesta sexta (19) confirmou que a criança teve um traumatismo na região do abdômen com "uma lesão no pâncreas por ação contundente". Ele não apresentava ferimentos letais na cabeça, segundo o laudo.

A 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) registrou o caso e está apurando se o menino era vítima de maus-tratos. A mãe e o padrasto, que já prestaram depoimentos, devem ser convocados para novos relatos na Delegacia. O corpo do menino será enterrado no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (20).