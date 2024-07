Homem é preso com arma em Niterói

Um homem de 27 anos foi preso com um revólver na noite desta quinta-feira (18), no Centro de Niterói. A prisão ocorreu após a ativação de alertas do sistema integrado de Niterói, que indicavam atitudes suspeitas do condutor de um Renault Sandero.

Policiais do 12º BPM (Niterói) localizaram o carro e realizaram a abordagem. Com o motorista foram encontrados um revólver calibre 38, munições e R$ 2.950 em espécie.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), onde o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

