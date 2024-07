Homem foragido e filho são capturados pela Polícia em Maricá

Um foragido da Justiça e seu filho foram capturados pela Polícia Militar em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na madrugada desta quinta-feira (18). Segundo a corporação, o homem é alvo de um mandado expedido em Viçosa, no interior de Minas Gerais. Uma arma foi apreendida com eles.

Os suspeitos foram alvo de uma denúncia recebida pela PM; agentes que monitoravam a Praça dos Gaviões receberam relatos de que um grupo com comportamento suspeito estava no local. Lá, os policiais abordaram o grupo e encontraram o foragido, que estava armado. Um outro suspeito que estava com eles foi liberado.

Leia também:

➢ Tentativa de assalto a ônibus que transportava PMs termina com suspeito morto

➢ Brasil registra um crime de estupro a cada seis minutos, afirma Anuário Brasileiro

Já o acusado armado e o filho, adolescente, foram conduzidos à 82ª DP (Maricá). Uma pistola de calibre 9mm e munições foram apreendidas. O menor foi apreendido e o foragido permaneceu preso na unidade à disposição da Justiça.