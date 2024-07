Tiroteio em bar deixa uma criança e quatro adultos feridos

Uma criança de seis anos e pelo menos quatro adultos foram baleados durante um ataque a tiros em um bar de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (14). Segundo relatos, o tiroteio foi executado por um grupo de suspeitos encapuzados, no bairro Pilar. Todos os feridos foram internados no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

De acordo com testemunhas, os suspeitos passaram pela rua do bar em um carro atirando contra os clientes do estabelecimento. Um menino de seis anos foi atingido na cabeça e levado em estado gravíssimo para a unidade de saúde. Segundo o Hospital, ele foi levado às pressas para o centro cirúrgico. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Com ele, foram internados outros três feridos: um homem de 26 baleado na perna; outro de 21 atingido no tórax, abdômen e na mandíbula; e outro com 37 anos, baleado na mão e no braço. O mais jovem dos três, de 21 anos, chegou na unidade em estado grave. As outras vítimas estavam com quadro estável e lúcidas já na noite deste domingo.



Por fim, alguns minutos após a chegada dos quatro feridos, uma quinta vítima chegou ao HMAPN. Um homem de aproximadamente 45 anos, baleado no abdômen, foi internado na unidade e, segundo relatos, ficou ferido no mesmo episódio. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é estável.

A identidade dos autores dos disparos e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) informaram que foram acionados quando as vítimas chegaram ao Hospital. A 60ª DP (Campos Elíseos) registrou a ocorrência e está realizando diligências para apurar mais detalhes sobre o caso.