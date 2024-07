Posto de gasolina em São Gonçalo é interditado por acusações de fraude

Um posto de combustível no Camarão, em São Gonçalo, foi interditado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (12) após ser acusado de fraude. A perícia detectou irregularidades em pelo menos uma das bombas de gasolina. O estabelecimento nega a acusação e alega que o erro é resultado de um problema de instalação.

Segundo a Polícia, a denúncia recebida pelos agentes acusava o posto de abastecer clientes com menos combustível do que o indicado no visor das bombas. Equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) foram até o local nesta manhã e, durante perícia, constataram que a gasolina fornecida por uma das bombas era 10% menor do que o valor apresentado pelo sistema de contagem eletrônica.

Além disso, segundo os agentes, funcionários do estabelecimento usavam uniformes de outra bandeira durante o atendimento. A gerente responsável pelo estabelecimento foi autuada em flagrante e levada para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para prestar depoimento e passar por audiência de custódia. Já o posto permaneceu fechado.

Após a ação, o estabelecimento se pronunciou negando as acusações. O posto alegou que a bomba onde a irregularidade foi constatada era recém-instalada e a discrepância entre combustível e valor indicado teria sido provocada por um problema de instalação. Além disso, segundo os responsáveis, o espaço deve passar por uma mudança de bandeira em breve, e por isso os funcionários estariam usando um outro uniforme.