Polícia prende suspeito de matar e ocultar corpo do amante da esposa

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendeu um homem suspeito de matar e ocultar o corpo de um homem que era amante de sua esposa, que também foi presa. De acordo com a polícia, ela teria tentado atrapalhar as investigações.

A vítima, Marcos Paulo da Silva Albuquerque, saiu do trabalho no dia 8 de dezembro do ano passado, para se encontrar com a mulher, com quem manteve um relacionamento por sete meses. O local do encontro foi a casa de festas que a mulher tinha em sociedade com o companheiro.

O marido foi ao local, viu Marcos Paulo com sua mulher e matou a vítima. Depois, com a ajuda da própria esposa, sumiu com o corpo do homem, que até hoje não foi encontrado.



Segundo a polícia, o casal realizou obras no local para atrapalhar a perícia, além de se livrar dos celulares, vender a casa de festas e até mesmo se mudar para Muriqui, no interior do Rio, onde os dois acabaram sendo encontrados e presos.