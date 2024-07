PF deflagra Operação Falso Egídio em cinco estados para combater fraudes contra a CAIXA

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal (PF), em conjunto com a Caixa Econômica Federal (CAIXA), deflagrou a Operação Falso Egídio em cinco estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia e Piauí. O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar programas de transferência de renda da CAIXA, causando um prejuízo estimado de R$ 10 milhões.

Seis pessoas foram presas, sendo dois em São Gonçalo e um em Niterói. Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais tinham como objetivo cumprirem 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ. Até às 9hrs, haviam sido presos três acusados no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Amazonas e um no Piauí.

O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar programas de transferência de renda da CAIXA | Foto: Divulgação

Trata-se de uma investigação conjunta iniciada em abril de 2023 por parte da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, da REAPDRJ (CAIXA) e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da CAIXA. As apurações identificaram a organização criminosa especializada em fraudes a programas de transferência de renda, bem como apontaram um prejuízo estimado de cerca de R$10 milhões.

Durante as investigações, constatou-se a participação de um servidor e duas funcionárias terceirizadas da CAIXA, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e pelo qual são geridos os valores de benefícios sociais, entre eles o Auxílio Emergencial.

Logo após a liberação realizada pelos funcionários, os criminosos se apropriavam das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo CAIXA-TEM e desviavam valores oriundos de programas de transferência de renda.

Os criminosos abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua | Foto: Divulgação

Os criminosos abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, para receber quantias oriundas das referidas contas. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.

Uma análise minuciosa das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as mesmas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar o montante desviado das contas digitais sociais. Em seguida, os valores eram integralmente repassados entre os destinatários finais dos recursos.

Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.

O nome da operação “Falso Egídio faz referência ao Santo Egídio, considerado por muitos como padroeiro dos moradores de rua.