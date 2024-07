Jovem confundido com traficante rival é espancado e baleado no Jardim Catarina

Um jovem, de 21 anos, foi agredido e baleado, no início da madrugada desta terça-feira (09), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, depois de ter sido confundido com um traficante rival.

O homem, que teve o nome preservado, alegou ser usuário de drogas e contou que foi até um ponto de venda de drogas, conhecido como 'boca de fumo', e acabou sendo confundido pelos criminosos que estavam no local.

Leia também:

Homem fica gravemente ferido após tentativa de furto de cabos em SG



Polícia Civil prende acusado de matar e ocultar cadáver de vigia

A vítima narrou que os criminosos da região acreditaram que ele era e uma facção rival e iniciaram a sessão de tortura contra ele. O homem foi brutalmente espancado, com pedaços de pau, e foi baleado em seguida.



O homem foi socorrido por populares e está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).