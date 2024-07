Polícia encontra fábrica de linha chilena no Boaçu

Agentes da Polícia Ambiental de Maricá encontraram, nesta terça (09), um ponto de fabricação ilegal de linha chilena e cerol no Boaçu, em São Gonçalo. O responsável pelo local, de 59 anos, foi detido e levado para a Delegacia para prestar depoimento sobre o crime.

Segundo a 6ª UPAM (Maricá), uma equipe da Unidade recebeu uma denúncia anônima de venda de linhas para cafifa com cerol em uma casa no Boaçu. No local, os agentes descobriram que, além da distribuição, o espaço também funcionava como ponto de fabricação, com farto material de produção encontrado no imóvel

O suspeito foi levado para a 82ª DP (Maricá). O material ilegal foi apreendido. A fabricação de cerol é considerada crime ambiental e é passível de multa de acordo com a legislação vigente.

