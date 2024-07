Polícia Civil prende acusado de matar PM em Nilópolis

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam um homem apontado como autor do assassinato do policial militar, Vaiane Luiz dos Santos Ferreira. Ele e a vítima eram cunhados, moravam no mesmo terreno, mas não possuíam um relacionamento amistoso. Segundo as investigações, o acusado trabalha como Guarda Municipal.

O crime foi cometido em agosto de 2017, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Na ocasião, eles entraram em luta corporal após um desentendimento. O PM estava de folga, no quintal de sua casa, e foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Mesmo com Vaiane caído, o autor atirou várias vezes nele. Em seu depoimento, disse que a vítima o ameaçava constantemente e alegou legítima defesa. No entanto, durante as investigações, os agentes descartaram essa hipótese.

À época, o acusado foi preso temporariamente, mas aguardava em liberdade a decisão final do processo. Após diligências, o homem foi capturado, nesta quarta-feira (03/07), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória.