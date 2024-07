Operação da PM deixa um morto e dois presos no Risca Faca, em Inoã; vídeo

Um homem morreu e dois foram presos durante uma operação de policiais militares do 12ºBPM (Niterói), que acontece desde a manhã desta quinta-feira (04), na Comunidade Risca Faca, em Inoã, Maricá. Na ação, duas armas e farto material entorpecente também foram apreendidos.

Policiais militares do Grupamento de Ações Tática (GAT) realizaram uma operação no local, com o intuito de reprimir a ação dos traficantes. Na chegada dos militares, criminosos iniciaram um intenso confronto, que terminou com um suspeito morto. Outros dois acusados foram presos sem ferimentos.

Polícia Civil prende dono de loja em SG que recebia celulares roubados



No local, a polícia apreendeu uma pistola, calibre 380, um revólver, calibre 38, drogas e rádios de comunicação.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local para realizar a perícia inicial. O caso será registrado na especializada e será investigado como morte por intervenção de agente do estado, popularmente conhecido como auto de resistência.

'Delivery de drogas' tem serviço interrompido por policiais de SG

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, em Niterói. Os presos foram levados para a DH, de onde vão seguir para o sistema prisional do estado.





Divulgação