Seis mortos em operação da PM na Cidade de Deus

Uma operação da Polícia Militar, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, deixou seis suspeitos mortos na manhã desta quarta-feira (3). Os agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) estão atuando na área desde a madrugada.

No socorro dos feridos, o blindado da PM foi usado para transportar as vítimas até o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os baleados já chegaram à unidade de saúde sem vida. A PM ainda não prestou esclarecimentos sobre a dinâmica da operação e as mortes.

Segundo informações de moradores, os suspeitos estavam na área conhecida como Rocinha 2.



De acordo com a PM, a ação tinha o objetivo de reprimir o roubo de veículos na área e frear as tentativas de expansão territorial do Comando Vermelho (CV). Os traficantes reagiram atirando nos policiais e ateando fogo em barricadas. Na operação, foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, quatro pistolas, três rádios comunicadores e material entorpecente, que ainda será contabilizado.

Para resguardar a segurança dos funcionários e da população, a Clínica da Família (CF) Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde (CMS) Hamilton Land suspenderam as visitas domiciliares.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME), informou que 12 escolas da Cidade de Deus foram afetadas pela ação policial.