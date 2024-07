Jogador tem carro furtado enquanto participava de evento em Niterói

Leo Fernandes, jogador de futebol brasileiro que atualmente joga na Albânia, teve o carro furtado no último sábado (29) em Niterói, no bairro Vital Brazil. Dentro do veiculo tinham itens de valores do atleta. O prejuízo do roubo é estimado em R$ 60 mil.

O jogador foi a uma confraternização em um clube no bairro Vital Brazil, onde ficou por cerca de duas horas. Ao sair da festa, seu veículo, Fiat Siena, já não estava mais no local em que foi estacionado.

Nas redes sociais, Leonardo relatou sua tristeza e decepção com o ocorrido. "Poxa, estou me sentindo um lixo. Me sinto impotente, sabe? Não só pelo fato de ter sido na minha cidade, mas do lado de casa. Eu nunca passei por uma situação dessa. A gente paga muito pra ver. Ai quando acontece ficamos assim, sem chão. Estou devastado. Tá difícil".

Entre os itens que foram levados juntos do carro estão documentos pessoais, um par de tênis, carregadores, um IPhone Max e outros pertences.

Leia também

• Incêndio na fábrica da Guaramor deixou prejuízo inestimado

• Operação resgata 12 pessoas em condições análogas à escravidão

"É uma frustração. Eu lutei muito para conquistar essas coisas e agora estou tendo que começar tudo de novo. É como se eu tivesse perdido um ano de esforço, em um instante. Mas vou seguir em frente, reconstruir tudo aos poucos. É difícil, mas vou superar" relata o jogador.

Não há atualizações sobre a investigação. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).

Leo Fernandes joga no AF Elbanasi da Albânia, fez categoria de base no Nova Iguaçu e tem passagem pelo Santa Cruz.