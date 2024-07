Incêndio na fábrica da Guaramor deixou prejuízo inestimado

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Guaramor, localizada no Camarão, em São Gonçalo, na madrugada desta terça-feira (2). O fogo, iniciado por um curto-circuito, causou danos materiais consideráveis, mas felizmente não resultou em feridos.

As causas do curto-circuito ainda estão sendo investigadas | Foto: Layla Mussi

As chamas se alastraram rapidamente, consumindo dois veículos que transportavam mercadorias da empresa, dois frigoríficos e diversas caixas de papelão. A estrutura do galpão também foi afetada, com danos no telhado.

Não houve ferido | Foto: Layla Mussi

De acordo com o gerente do estabelecimento, o fogo não chegou à área da sorveteria, que fica na parte frontal da fábrica e segue funcionando normalmente. " Não houve ferido porque estava fechado. Ainda não conseguimos avaliar o prejuízo. Ficamos sabendo porque os moradores viram as chamas e avisaram a gente”, relatou.

Diversas caixas de papelão foram destruídas | Foto: Layla Mussi

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, que durou cerca de duas horas. A equipe conseguiu controlar as chamas e evitar que o fogo se propagasse para outras áreas.



As causas do curto-circuito ainda estão sendo investigadas. A perícia no local já foi iniciada para determinar a origem do problema.