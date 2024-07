PM prende homem com drogas na Vila do Abraão, em Ilha Grande

Material apreendido com o preso - Foto: Divulgação - PM

Material apreendido com o preso - Foto: Divulgação - PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar na Vila do Abraão, em Ilha Grande, no último final de semana, com drogas. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram o homem em atitude suspeita.

Ao abordá-lo, os PMs encontraram com ele drogas, uma balança de precisão e um celular. O homem não resistiu à prisão e todo o material apreendido foi levado para a 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.

O preso está à disposição da Justiça.