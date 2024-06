Homem é preso após tentar matar vizinhos em Niterói

Na busca realizada na casa do acusado, a equipe encontrou mais 10 munições calibre 32, uma munição calibre 38, quatro balões e materiais para confecção de balões - Foto: Divulgação

Na busca realizada na casa do acusado, a equipe encontrou mais 10 munições calibre 32, uma munição calibre 38, quatro balões e materiais para confecção de balões - Foto: Divulgação

Na madrugada deste sábado (29), um homem foi preso em flagrante por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) após tentar matar dois vizinhos. O crime aconteceu na Estrada Mariano Nunes Vieira, em Várzea das Moças, Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM, os agentes foram acionados por volta das 3h25 da manhã pelas vítimas, que relataram terem sido alvos de disparos de arma de fogo por parte de um vizinho após um desentendimento.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o acusado tentando fugir pelos fundos da residência. Ele foi detido e com ele foi encontrada a espingarda carregada com uma munição, além de outras três munições do mesmo calibre.

Leia também:



Frentista é baleado por cliente em posto de combustíveis no Colubandê

Homem acusado de homicídio é preso em Maricá

Na busca realizada na casa do acusado, a equipe encontrou mais 10 munições calibre 32, uma munição calibre 38, quatro balões e materiais para confecção de balões.

Diante dos fatos, o acusado, de 25 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu)). Lá, ele foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O acusado já tinha uma anotação criminal por ameaça.

As vítimas do crime, de 28 e 30 anos, não ficaram feridas.

Na madrugada deste sábado (29), um homem foi preso em flagrante por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) após tentar matar duas pessoas e portar uma espingarda calibre 32 ilegalmente. O crime aconteceu na Estrada Mariano Nunes Vieira, em Várzea das Moças, Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM, os agentes foram acionados por volta das 3h25 da manhã pelas vítimas, que relataram terem sido alvos de disparos de arma de fogo por parte de um vizinho após um desentendimento.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o acusado tentando fugir pelos fundos da residência. Ele foi detido e com o mesmo foi encontrada a espingarda carregada com uma munição, além de outras três munições do mesmo calibre.

Na busca realizada na casa do acusado, a equipe encontrou mais 10 munições calibre 32, uma munição calibre 38, quatro balões e materiais para confecção de balões.

Diante dos fatos, o acusado, de 25 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu)). Lá, ele foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O acusado já tinha uma anotação criminal por ameaça.

As vítimas do crime, de 28 e 30 anos, não ficaram feridas.