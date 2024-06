Polícia Civil prende homem que matou a própria tia

Policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) e da 36ª DP (Santa Cruz) prenderam, na última sexta-feira (28), um homem acusado de matar a própria tia. Ele foi encontrado em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade. O autor vinha sendo procurado pelas equipes desde o dia anterior, quando praticou o crime.

De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu por causa de uma briga por herança familiar. Após o crime, o acusado deixou o celular cair no local e foi identificado como sendo o sobrinho da vítima Inhaci Martins Silva. Segundo apurado, o homem efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a tia. A mulher chegou a ser socorrida por populares e conduzida ao hospital, mas não resistiu.

Leia mais

Homem acusado de Líderar tráfico de drogas em Rondônia é preso em Cabo Frio (vídeo)

Mulher é baleada por suposto tiro acidental de seu neto em Niterói



Os policiais, durante ação conjunta, encontraram o acusado no bairro Guaratiba, na comunidade do Maravilha. Ele foi detido e conduzido à delegacia. Aos agentes, o homem confessou ter praticado o delito.



Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.