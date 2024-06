Empresa de turismo de São Gonçalo tem ônibus furtados em Vista Alegre

Uma empresa de turismo de São Gonçalo teve dois ônibus furtados de dentro da garagem onde eles ficavam guardados, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. A proprietária dos veículos acredita que eles foram levados no fim do mês de maio.

Amanda Oliveira Rocha, de 24 anos, dona da empresa Romaf, explicou como tudo aconteceu e contou que os ônibus ficavam em uma garagem alugada há cerca de três anos e que nunca teve problemas no local.

"Meus ônibus ficam na garagem em Vista Alegre há quase 3 anos. No dia 19 de junho, um amigo que mora perto me notificou que estava estranhando que dois dos ônibus não estavam lá e resolveu me avisar. Na hora fiquei nervosa e pedi para que me enviasse um vídeo, já que eu não estava acreditando", disse.

Depois, através de uma ligação de vídeo, a empresária viu que seus veículos não estavam na garagem e entrou em pânico. Ela foi até o local para verificar e percebeu que alguém havia serrado a corrente e trocado o cadeado da garagem. Amanda conversou com alguns vizinhos que disseram que viram os ônibus saindo da garagem na parte da tarde no dia 28 de maio.

O prejuízo, considerado grande para empresa, poderia ser ainda maior. Por sorte, os outros três ônibus que completam a frota precisaram passar por manutenção e não estavam na garagem no dia.

Por conta da perda dos veículos, Amanda precisou cancelar duas viagens que estavam marcadas e está impossibilitada de aceitar novos trabalhos. "Duas viagens estavam marcadas e a gente precisou cancelar. Agora, com a falta dos ônibus, não podemos aceitar novos trabalhos que apareceram", contou.

Amanda descobriu que seus veículos foram levados graças a um amigo | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

A empresa, que ficou de herança de seu pai, é o 'ganha pão' de Amanda, que precisa recuperar os automóveis para poder voltar a atuar com toda sua força de trabalho. A empresária registrou o furto na 74ª DP (Alcântara) e passou aos policiais todas as informações de placa e documentação para recuperação dos veículos, no intuito de manter o legado de seu pai.

Os ônibus são: um Mercedes-Benz Neobus cinza, de placa LVD8839 e um Marcopolo Viale, de placa LOJ1943.

Quem tiver qualquer informação sobre os ônibus pode entrar em contato com a Polícia Civil ou diretamente com a Amanda através do número (21) 96461-2770.

