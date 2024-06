Guarda municipal prende homem por agressão à namorada no Rio; Vídeo

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante, na última segunda-feira (24), um homem de 32 anos, suspeito de agredir com tapas a namorada de 44 anos, na Rua Uruguaiana, esquina com a Rua da Alfândega, no Centro do Rio de Janeiro.

Após o flagrante, o homem foi detido e levado para a 5ª DP (Avenida Gomes Freire), onde ficou preso e vai responder pelos crimes de injúria e vias de fato, conforme tipificado na Lei Maria da Penha.





O homem foi detido e levado para a 5ª DP (Avenida Gomes Freire) Divulgação

A vítima também prestou depoimento na delegacia, que solicitou exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).



Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a GM-Rio reforça o patrulhamento 24 horas na região desde o início de abril. Essa é a décima ocorrência feita pelo GOE, incluindo furtos e venda de perfumes falsificados e agressão. Além do ordenamento da região, foram concedidas também 75 novas licenças para ambulantes trabalharem com segurança, tranquilidade e dignidade.