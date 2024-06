Quatro pessoas são presas por furto de energia em Niterói

Durante três operações contra o furto de energia realizadas na semana passada em parceria com a Polícia Civil, a Enel Distribuição Rio encontrou ligações diretas a partir da rede da Enel em um sitio de Maricá, uma loja de internet de Itaboraí e cinco estabelecimentos comerciais localizados no Centro de Niterói. Os responsáveis por quatro imóveis onde funciona uma barbearia, uma boate, um bazar e um restaurante foram presos em flagrante por agentes da Polícia.

Além de ser crime, com pena prevista quatro anos de reclusão incluindo a obrigação de pagar os valores de consumo retroativos ao período fraudado, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.



Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para Central de Atendimento pelo telefone 0800 28 00 120. Não é necessário se identificar.