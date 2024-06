Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de PM em Duque de Caxias

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quinta-feira (20), um cartaz para auxiliar no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte 1º sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Renato Lopes de Almeida. Ele morreu na tarde da última segunda-feira (17), após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionado para atender a ocorrência no bairro Jardim Gramacho. No local, encontraram o sargento Renato Almeida ferido na cabeça. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, mas não resistiu.



A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) assumiu o caso e agentes da especializada buscam informações e câmeras de segurança que possam ajudar a identificar a autoria do crime.

Leia também:

Criminosos sabotam rede de internet em Itaboraí e impõem serviço ligado ao tráfico de drogas

Consulta ao segundo lote de restituição do IRPF 2024 será aberta nesta sexta-feira (21)

Assim, as diligências para localizar os criminosos continuam e a Delegacia de Homicídios (DHBF) solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o crime e sobre o paradeiro dos foragidos para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais oficiais:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

O anonimato é garantido