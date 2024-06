Monalliza Escafura, filha de Piruinha, é presa pela Polícia Federal

Monalliza Escafura foi presa no Morro do Vidigal - Foto: Reprodução

Monalliza Escafura foi presa no Morro do Vidigal - Foto: Reprodução

Monalliza Neves Escafura, filha do bicheiro carioca José Caruzzo Escafura, o "Piruinha", foi presa na manhã da quarta-feira, dia 19, por uma força-tarefa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Monalliza estava foragida desde maio de 2021 após ter um mandado de prisão preventiva por associação criminosa expedido contra ela. A filha de Piruinha foi encontrada no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Após a prisão, Monalliza foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

A justiça também decretou a prisão preventiva contra o bicheiro Piruinha. Devido à idade avançada, a defesa de José Caruzzo Escafura solicitou a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. No momento, Piruinha não está utilizando a tornozeleira eletrônica, pois ela foi retirada para uma intervenção médica.

Antes da prisão, agentes de segurança cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de Monalliza, apreendendo celulares e tablets. A prisão de Monalliza é resultado de uma investigação que teve início após as mortes do comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, conhecido como "Neto", em 2021, e de Max Wanderson Marques Lopes em fevereiro de 2019.

Segundo as informações da época, os crimes teriam sido supostamente comandados por Monalliza e seu pai, o bicheiro Piruinha.Em abril deste ano, Monaliza foi julgada junto com o pai. Os dois, eram réus pela morte o comerciante de carros Natalino e foram absolvidos pelo júri.