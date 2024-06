Operação conjunta prende traficante de drogas em Maricá

Uma operação conjunta da Polícia Militar e Civil apreendeu grande quantidade de drogas e prendeu um traficante na tarde de terça-feira (18), no bairro de Camburi, em Maricá.

A ação teve início após a equipe da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói)) receber informações de que um indivíduo seria responsável pela entrega de drogas em um endereço específico. Ao chegarem ao local, os policiais militares abordaram o suspeito, que estava em posse de 66 pinos de cocaína.

Diante da apreensão, o acusado confessou ser o responsável pela distribuição de drogas na região e indicou a localização de um depósito onde armazenava o restante do material ilícito na Rua Amadeu Pugliese. Em uma ação conjunta com a equipe da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), os policiais realizaram buscas no local e apreenderam: 516 trouxinhas de maconha, 237 pinos de cocaína, um aparelho celular e uma balança de precisão.



O acusado foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e encaminhado à 82ª DP para registro e demais providências cabíveis.