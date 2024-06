Policiais prendem acusada de matar namorado a facadas em Nova Iguaçu, no Rio

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DELEPAT/PF), após análise de dados e informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (18), na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, a acusada e,foragida da Justiça, Fernanda de Oliveira Lima, de 45 anos.

Ela é a principal suspeita da morte do namorado de Wellinson Balbino de Freitas, 32, a facadas, em março de do ano passado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Wellinson estava na Praça Ari Schiavo com Fernanda, quando o casal começou a discutir por ciúmes de outra mulher. Pouco depois, a suspeita teria ido em casa pegar uma faca e voltou ao local, golpeando a vítima no peito. O homem chegou a ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, mas não resistiu ao ferimento.

Contra ela constava um Mandado de Prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Diante dos fatos, Fernanda Lima foi levada para a sede da DELEPAT da Polícia Federal (PF), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, onde ficou acautelada à disposição da Justiça.