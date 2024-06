Homem dá entrada em hospital de SG com ferimentos provocados por tiros

Um homem foi internado na Energência do Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Centro da cidade, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, na tarde dessa terça-feira (18). Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao hospital e conseguiram conversar com a vítima, que informou ter sido alvejada por traficantes da Comunidade do Abacatão, no Boavista.

Os tiros atingiram a vítima no ombro esquerdo e na perna direita. Elas permanece internada no Pronto Socorro de São Gonçalo e o caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).

