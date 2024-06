Após morte de acusados de tráfico, ônibus é incendiado no Rio (vídeo)

Um coletivo foi incendiado, na manhã dessa segunda-feira (17), na Avenida Brasil, altura da Comunidade do Batan, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O ataque ao coletivo, segundo as forças de Segurança Pública, ocorreu em represália às mortes de três acusados de tráfico naquela região.

Vídeos divulgados por pessoas que passavam pelo local mostram que a fumaça se espalhou rapidamente na via expressa, que chegou a ficar completamente interditada. No sentido Santa Cruz, a pista lateral e uma faixa da pista central permaneceram fechadas até às 12h40, segundo o Centro de Operações Rio.

No local, atuam agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). De acordo com o comando da unidade, um grupo de moradores, por ordem do tráfico de drogas, ateou fogo em um ônibus e incendiaram alguns objetos na via.

