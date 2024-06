Armas, carregadores, munições e drogas são apreendidas na BR-101

Na madrugada desta segunda-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um vasto material com fuzil, pistolas, carregadores, munições e drogas. A ação foi na BR-101 e em desfavor do passageiro detido foram encontrados quatro mandados de prisão em aberto.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 em Casimiro de Abreu quando abordou um veículo para verificação dos equipamentos obrigatórios.

No interior do automóvel foi encontrada uma mochila grande verde extremamente pesada e ao abrir os policiais perceberam um verdadeiro arsenal com armas, drogas e outros materiais sendo transportados.

Duas pessoas foram presas em flagrante, em desfavor do passageiro constavam quatro mandados de prisão. O passageiro também informou que levariam o material para a comunidade Sinagogo em Unamar ( Cabo Frio).

Foram apreendidos: 1 fuzil calibre 556, 2 pistolas, 15 carregadores, quase 150 munições de fuzil, mais de 100 munições de outros calibres, luvas, máscara, cinto de guarnição, quase 2 mil reais e 8 pacotes de maconha.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Macaé.