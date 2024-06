Pré candidata a vereadora e filho são executados a tiros na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) abriu inquérito para investigar a execução da pré-candiata a vereadora de Nova Iguaçu, Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e de seu filho, Alexander de Souza Gomes, de 27, na noite deste sábado (15), no bairro Benedito, naquele município. Nega Juh, como é popularmente conhecida, e o filho foram atacados a tiros. Pelo menos dois criminosos teriam participado do atentado.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Alexandrina, no bairro de São Benedito. No local, os PMs encontraram as vítimas com marcas de tiros e já sem vida. O quartel de Nova Iguaçu do Corpo de Bombeiros também esteve no local e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Ainda não há informações sobre os autores e a motivação do crime.

Em relatos nas redes sociais, moradores da região contaram ter ouvidos muitos disparos próximo ao horário em que Juliana e Alexander foram mortos. "Ao lado da minha casa, meu Deus, foi muito tiro", disse uma pessoa. "Ouvi os tiros aqui de casa, (foram) para mais de 30 tiros", contou outra. "Muito tiro, mesmo", disse outra. Em uma publicação, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio, Deodalto José Ferreira, conhecido por Dr. Deodalto, lamentou a morte de Juliana.



"Com muita tristeza pela trágica notícia, presto minha homenagem à minha grande amiga, Nega Juh, e ao seu filho, que nos deixaram de forma tão brutal. Negah Ju sempre foi minha parceira, uma guerreira incansável que dedicou sua vida ao serviço da comunidade", escreveu o secretário. "Agradeço por tudo que fizeram por mim e por tantos outros. Que a memória e o legado de vocês permaneçam vivos em nossos corações. Descansem em paz, queridos amigos", completou.

Outras mortes - Na última terça-feira (11), dois filhos da pré-candidata a vereadora Shirley Marinho foram mortos a tiros, em Seropédica, também na Baixada Fluminense. Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, 18, e Kauã Marinho Nascimento, 20, foram assassinados por homens encapuzados que chegaram à casa em carros semelhantes às viaturas da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).