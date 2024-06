Delegacia de Niterói prende seis pessoas acusadas do golpe do falso empréstimo consignado

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam seis pessoas suspeitas de praticarem o golpe do falso empréstimo consignado. Elas foram localizadas pelos agentes da distrital dentro de um escritório no Centro da cidade, após informações do Setor de Inteligência. Segundo os agentes, aposentados e pensionistas eram os alvos da quadrilha.

A ação policial ocorreu nesta segunda-feira (10/06). De acordo com as investigações, os acusados se passavam por funcionários de bancos e financeiras e, com isso, enganavam as vítimas. Segundo apurado pelos agentes, após ter o empréstimo aprovado sem consentimento, as vítimas retornavam a ligação para o cancelamento e, para isso, precisavam pagar um porcentual pelo serviço. Após realizar a transferência bancária, porém, o cancelamento não ocorria.

A unidade apurou que o golpe era aplicado em diversos estados do país. No local, os policiais encontraram seis estações com computadores ligados. Os acusados tinham funções como realizar o golpe, avisar sobre a chegada de policiais ao local, ser o mentor intelectual da quadrilha e treinar as atendentes para a realização do delito.