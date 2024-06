Presa mulher acusada de vender medicamentos falsificados em Niterói

As investigações continuam para apurar a responsabilidade de demais pessoas envolvidas no crime - Foto: Divulgação

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam em flagrante uma mulher acusada de comercializar medicamentos falsificados. A ação é um desdobramento de uma investigação da distrital, que já apurava o delito. A vítima, além de ser exposta a risco de saúde, sofreu um prejuízo financeiro de mais de R$ 280 mil.

De acordo com as investigações, a vítima sofre de uma doença crônica e realiza tratamento em uma unidade de saúde, onde foi advertida sobre a falsidade do medicamento apresentado no local. Segundo apurado, no rótulo do medicamento, está a marca de uma empresa que não produz, distribui ou importa o produto.

Nesta quarta-feira (12/06), os agentes foram cumprir um mandado de busca e apreensão na residência da acusada, em São Gonçalo, na Região Metropolitana da cidade. No local, foram encontrados diversos medicamentos, inclusive amostras grátis – cuja comercialização é proibída –, além de remédios com a validade vencida. A acusada foi conduzida à delegacia e presa em flagrante pelo delito. Aos agentes, a mulher confessou que os produtos mantidos por ela eram destinados à comercialização, entretanto não foi apresentada a autorização para esse comércio ou nota fiscal dos produtos, de modo que os policiais não puderam identificar a procedência deles.

Na ação, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa e em endereços ligados aos seus sócios. Durante as apurações, outra vítima do esquema ilegal foi identificada, tendo ela sofrido um prejuízo de R$ 136 mil. As investigações continuam para apurar a responsabilidade de demais pessoas envolvidas no crime.