Obras em Vista Alegre estão recebendo os ajustes finais

As obras de infraestrutura que estão transformando a paisagem do bairro de Vista Alegre estão recebendo os ajustes finais. As intervenções, em 29 ruas, são uma realização do Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O pacote de obras inclui drenagem, pavimentação e urbanismo (com meio-fios e calçadas). As obras serão entregues até o início do mês que vem.



Das 29 ruas do projeto, todas já receberam drenagem (com exceção da Rua Itacoatiara, onde as equipes atuam na instalação das redes de águas pluviais, após um pedido do prefeito Capitão Nelson) e apenas quatro ainda não foram completamente pavimentadas.

O prefeito Capitão Nelson afirmou que seu objetivo é melhorar a vida dos gonçalenses. "Estamos transformando São Gonçalo, dando mais qualidade de vida para a nossa população. As nossas obras estão ocorrendo em locais onde antes não havia nenhuma infraestutura, nem drenagem, nem nada. Estamos melhorando cada vez mais o nosso município e vamos em frente", afirmou.

O secretário das Cidades, Douglas Ruas, falou sobre a celeridade das obras. "A celeridade e a preocupação com os moradores são determinações dadas pelo governador Cláudio Castro para que as obras possam transformar a vida de quem mora no local. Em breve, o bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, será um desses bairros que vai dar orgulho à população e a gente vai seguir para tornar o sonho de muita gente realidade", disse.



O investimento total no projeto é de mais de R$ 34 milhões. Ao todo, são mais de onze quilômetros de vias que estão sendo transformados. Mais de 70 pessoas atuam diariamente nas intervenções.

O aposentado José Cícero de Santana mora no local há 36 anos e agora está vendo sua realidade mudar. "Antes, era só lama e poeira aqui, agora vamos ter asfalto. Os carros passavam aqui desviando dos buracos, fora as casas que enchiam de água quando chovia. Agora, espero que tudo melhore. Antes, não colocavam nenhuma máquina de obra aqui", disse.



No início de dezembro de 2023, a Prefeitura entregou o primeiro pacote de obras de infraestrutura do bairro de Vista Alegre, com drenagem, pavimentação e calçamento de 28 ruas.