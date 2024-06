Lô Borges completa 50 anos de música com show inédito no Teatros Firjan e Sesi

Um dos compositores mais renomados da MPB, que fez parte do lendário Clube da Esquina, fidedigno representante da chamada "música mineira" que dominou a cena artística a partir dos anos 70, Lô Borges acaba de completar 50 anos de uma carreira exitosa e não atrelada aos descompassados do tempo. E, para celebrar uma data tão emblemática, de tanta beleza reunida, Borges chega aos palcos dos Teatros Firjan SESI Duque de Caxias (14); Centro do Rio (19); Macaé (20); Campos dos Goytacazes (21) e Itaperuna (22) em junho, com o espetáculo “Lô Borges - 50 Anos de Música". O artista, igualmente reconhecido como cantor e instrumentista, permanece ativo, gravando seus álbuns, realizando shows que lotam temporadas e, principalmente, encantando uma legião de fãs não apenas com os mega hits da época do "Clube", mas também, com as suas novas e belas composições.



Lô Borges - 50 Anos de Música



Lô Borges ultrapassa 50 anos de música (2022), trajetória que começou com o icônico álbum duplo "Clube da Esquina" e o "Disco do Tênis", ambos lançados em 1972. E mais ! Lô chegou aos 70 anos de idade, vivenciando uma fase de intensa produtividade, exercitando como nunca o ofício de compositor: são cinco discos de inéditas em 5 anos! Neste show em formato DUO, juntamente com o músico Henrique Matheus, na guitarra e vocais, um espetáculo inédito no Rio de Janeiro, Lô Borges apresenta sucessos do "Clube da Esquina" - como "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "Paisagem da Janela" entre outras.

E relembra uma ou outra faixa do clássico "Disco do Tênis" e, traz à tona novidades de cinco discos de inéditas: "Rio da Lua" (2019), com letras de Nelson Angelo, "Dínamo (2020)", em parceria com o letrista Makely Ka, "Muito Além do Fim (2021)" - no qual retoma a parceria com o irmão Márcio Borges, após 10 anos; "Chama Viva" (2022), com a compositora paulista Patrícia Maês e, por fim, do seu mais recente álbum (lançado em Janeiro-2023), “Não me Espere na Estação”, indicado ao Grammy Latino 2023, com letras de Cesar Mauricio.

Serviço dos shows - “Lô Borges – 50 Anos de Música” – Teatros Firjan SESI



Teatro Firjan Sesi - Duque de Caxias - 14/06 - 20 horas

Rua Arthur Neiva, 100 - Duque de Caxias -Baixada Fluminense (RJ).

Teatro Firjan Sesi - Centro- 19/06 - 19 horas



Avenida Graça Aranha, 1, Rio de Janeiro/RJ

Teatro Firjan SESI Macaé – 20/06 – 20 horas

Alameda Etelvino Gomes, 155 - Riviera Fluminense – Macaé/RJ

Teatro Firjan Sesi - Campos dos Goitacazes - 21/06 - 20 horas

Rua Deputado Bartolomeu Lysandro, 862 - Guarus – Centro/RJ

Teatro Firjan SESI Itaperuna – 22/06 – 19 horas

Av. Deputado José de Cerqueira Garcia, 895 – Presidente Costa e Silva, Itaperuna/RJ

Ingressos: Sympla - https.://bileto.sympla.com.br

Inteira - R$ 40,00// Meia-entrada - R$ 20,00 (estudantes, idosos, professores das redes pública e privada do Município e do Estado do RJ, PNE/ acompanhante, menor de 21 anos)

Duração: 70 min // Classificação: livre

Produção - Rita Vilani / Veras Produções Artísticas (Verastar)

Realização: Firjan SESI

Saiba mais e garanta seu ingresso: @firjansesicultura"