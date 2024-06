Preso com drogas no Sapê, Niterói

Suspeito de pertencer ao tráfico de drogas, um homem foi preso na noite desta terça-feira (11), durante operação do 12º BPM (Niterói) na Rua Mato Grosso, no Sapê, em Niterói.

Conforme os agentes, durante uma patrulha de rotina, eles notaram a presença de três indivíduos em atitude suspeita. Ao tentar abordar o grupo, dois dos suspeitos fugiram, mas um ficou no local.

Durante uma revista ao suspeito, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a motocicleta em sua posse tinha a placa adulterada. Questionado sobre o veículo, o jovem, de 19 anos, confessou sua participação no tráfico de drogas local e conduziu os policiais a um ponto da comunidade onde as drogas estavam escondidas. No local foram apreendidos um revólver Rossi calibre 38, 03 munições, 400 invólucros de maconha, 197 pinos de cocaína, 151 pedras de crack e um rádio.



Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba) para registro da ocorrência. O material e a motocicleta foram apreendidos, e ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso.