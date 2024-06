PM realiza operação contra o tráfico de drogas em Niterói

Com o menor, foram encontrados: uma pistola calibre 9mm; um carregador, 9 munições calibre 9mm, um radiotransmissor e uma capa de colete balístico - Foto: Divulgação

Em uma operação na noite desta segunda-feira (10), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), conseguiu apreender armas, munições e equipamentos de comunicação usados pelos traficantes, na comunidade do Boa Vista, em São Lourenço.

Conforme os agentes, os policiais se dirigiram à Travessa Araribóia, local indicado pelo Disque-Denúncia como ponto de atividade ilícita. Ao chegarem, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo. Em legítima defesa, revidaram a agressão e conseguiram deter um suspeito, 15 anos.

Com o menor, foram encontrados: uma pistola calibre 9mm; um carregador, 9 munições calibre 9mm, um radiotransmissor e uma capa de colete balístico.



Após a apreensão, o adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados à 76ª (Niterói) para registro e autuação em flagrante delito.