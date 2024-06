Jóquei vai ganhar nova unidade de saúde da família

Reparos finais na USF Marilea Cardoso, no Jóquei - Foto: Divulgação / Fabio Guimarães

Reparos finais na USF Marilea Cardoso, no Jóquei - Foto: Divulgação / Fabio Guimarães

A população do Jóquei vai receber, brevemente, mais uma unidade de saúde da família novinha. Trata-se da USF Marilea Cardoso, que foi revitalizada e está na fase dos reparos finais, revisão da rede elétrica, montagem dos móveis e organização do espaço. O novo posto vai dar atendimento mais humanizado em ambientes adequados e dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para os moradores.

Com novos consultórios e salas específicas para os serviços, a unidade terá capacidade para atender 8 mil usuários com médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.

Os programas da Atenção Básica também estarão disponíveis com serviços de pré-natal, preventivo, puericultura, medição da pressão arterial e da glicose. Haverá também vacinação, serviço de curativo e exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.



As unidades de saúde de São Gonçalo estão sendo padronizadas e recebendo pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

O novo posto vai dar atendimento mais humanizado em ambientes adequados | Foto: Divulgação/ Fabio Guimarães

“Já entregamos 39 unidades de saúde da rede básica revitalizadas ou novas ampliadas. Outras estão com obras em andamento e serão entregues no segundo semestre deste ano. Estamos avançando na área da saúde oferecendo serviços com mais qualidade, humanização e celeridade. Além da rede básica, São Gonçalo entregou o novo PAM Neves, o Ciesg e o HCCOR para a população – são grandes marcos para a história da saúde da cidade”, citou o secretário de Saúde Dr. Gleison Rocha.