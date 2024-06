Segurança Presente prende dois homens por furto e associação criminosa em Niterói

Policiais do Segurança Presente prenderam, no último sábado (9), dois homens por furto e associação criminosa na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, Niterói. Eles estavam aplicando golpes em cliente do banco.

Durante patrulhamento, os policiais foram acionados via rádio sobre dois homens que estavam instalando dispositivos em um caixa eletrônico de uma agência bancária. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceberem a presença policial, mas foram capturados.

Um dos acusados confessou que estava utilizando um aparelho conectado à rede do banco. Eles foram encaminhados para a 81ª DP.



Posteriormente, uma vítima compareceu à delegacia, relatando que havia sido vítima de um golpe bancário, tendo sua senha travada e sofrido um prejuízo de quase 3.000 reais. Um supervisor da equipe de segurança da agência também se apresentou como testemunha, narrando os fatos ocorridos no interior da agência.

O golpe funcionou da seguinte maneira: os suspeitos instalaram o dispositivo no caixa eletrônico, a vítima inseriu o cartão, e os criminosos capturaram os dados e a senha. Com essas informações, conseguiram sacar 3.000 reais. Os suspeitos foram autuados por furto e associação criminosa e permaneceram presos.