PM prende homens que furtaram 40 metros de cabos em Niterói

Agentes do 12° BPM de Niterói prenderam, na madrugada deste sábado (8), dois homens, em diferentes localidades da cidade, que estavam realizando furto de cabos.

Na ocorrência, realizada na Avenida Presidente Roosevelt, bairro São Francisco, os agentes, em patrulhamento na Operação anti-furtos, observaram um homem que caminhava segurando uma sacola branca. O mesmo, ao avistar a viatura da PMERJ, tentou se desfazer do objeto.

As prisões aconteceram em dois bairros de Niterói | Foto: Divulgação

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem ao homem, que se recusou a acatar as ordens legais, incidindo na desobediência, resistência e desacato aos agentes, entrando até mesmo em luta corporal contra os PMs, e tentando sacar a arma de um dos agentes.

Leia mais

Polícia Civil apreende grande quantidade de cigarros eletrônicos

Pipito, chefe da maior milícia no Rio de Janeiro, morre em confronto com a polícia



No amparo da legítima defesa, o policial efetuou um disparo de arma de fogo no membro inferior direito, atingindo o agressor na panturrilha. Imediatamente os policiais acionaram os Bombeiros para o local e o homem foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, não correndo risco de morte e com quadro de saúde estável.



Com o acusado, que não teve o nome divulgado, foram apreendidos 25 metros de fios cortados e uma faca. Ele foi encaminhado a 79ª DP (Jurujuba) para registro, onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio e permaneceu preso e custodiado.

Já na segunda prisão, realizada na Rua Professor Ernani Pires de Melo, em São Domingos, os agentes, por determinação do Centro de Controle Operacional da Polícia Militar, se deslocaram até o endereço em questão para verificar uma ocorrência de furto de cabos.

Chegando no local, os policiais logo se depararam com o autor na prática do crime. Diante dos fatos, o homem, que também não teve o nome divulgado, foi conduzido a 76ª DP (Centro), junto ao material apreendido: 15 metros de fios e uma faca, utilizada para cortar os mesmos. O acusado foi autuado em flagrante no crime de furto e permaneceu preso.