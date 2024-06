"Baby" é preso por tráfico de drogas no Caramujo

Operação do GAT do 12º BPM resultou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito na Rua Quintino Bocaiúva - Foto: Divulgação

Operação do GAT do 12º BPM resultou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito na Rua Quintino Bocaiúva - Foto: Divulgação

Um homem conhecido como "Baby", com passagem por tráfico de drogas, foi preso novamente pelo mesmo crime no bairro Caramujo, em Niterói. A ação foi realizada na tarde desta quinta-feira (6) por uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói).

Segundo os agentes, durante um patrulhamento na Rua Quintino Bocaiúva os policiais do GAT avistaram um indivíduo em atitude suspeita portando uma mochila. Ao perceber a presença da equipe, o homem de 21 anos tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.

Na revista da mochila, foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo: 163 trouxinhas de maconha, 34 pinos de cocaína, 2 rádios transmissores e um carregador para rádio.

Diante do flagrante, "Baby" foi e conduzido à 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), onde foi autuado por tráfico e permaneceu preso à disposição da Justiça.