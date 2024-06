Vídeo de homem fazendo 'gato' para carregar tornozeleira eletrônica em Niterói viraliza

Essa semana, o vídeo de um homem fazendo uso de energia elétrica pública de forma clandestina (gato de luz) para carregar a tornozeleira eletrônica, viralizou nas redes sociais. Nos comentários, seguidores da página 'Niterói Alerta' ora questionam, ora ironizam a cena: "É sério isso?", "Triste a situação que nos encontramos", "Bem responsável o rapaz! Pelo menos a justiça não pode reclamar dele estar fora do ar ou desligado".

Não é possível identificar em qual rua a situação acontece, mas na legenda é divulgado de que se trata do Centro de Niterói. A reportagem entrou em contato, via assessoria de imprensa, com a Polícia Militar, a Prefeitura de Niterói e a concessionária de energia Enel solicitando posicionamento sobre o caso.

Em nota, a Polícia Militar informou que "de acordo com o comandante do 12º BPM (Niterói), a unidade não foi acionada. O batalhão realiza inúmeras ações para coibir todos os tipos de crimes na região, inclusive com policiais intensificando as abordagens sistematicamente e cumprindo roteiros ostensivos e de baseamento definidos estrategicamente".

A Enel respondeu que "desenvolve um trabalho intenso e contínuo para identificar e remover irregularidades relacionadas ao consumo de energia, como furtos e fraudes em medidores. Em diversos casos, as inspeções são realizadas em parceria com a Polícia Civil.

A Enel Rio esclarece que o furto de energia é crime, com pena de até quatro anos de reclusão, além da obrigação de pagar os valores de consumo retroativo ao período fraudado e custo administrativo. As ligações irregulares impactam negativamente a qualidade do serviço prestado, prejudicam todos os consumidores da concessionária, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultam o restabelecimento da energia elétrica. De acordo com estimativas da empresa, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Além disso, a adoção da prática popularmente conhecida como “gato” traz sérios riscos tanto para quem pratica o ato quanto à população de forma geral. Manipular um medidor de energia sem habilitação, ou fazer ligação direta na rede elétrica pode gerar choques e acidentes graves, inclusive fatais. Para denunciar furto de energia, basta acessar o aplicativo da Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar".

Já a Prefeitura de Niterói não emitiu nota oficial sobre o caso.

