Semana do Meio Ambiente: Fórum Rio discute urgências territoriais da metrópole do Rio

Falta menos de uma década para terminar o prazo das metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Dados divulgados pela Casa Fluminense através do Mapa da Desigualdade e do Painel Climático, apontam que, na Região Metropolitana do Rio, 1 a cada 5 lares estão em áreas de alto risco de inundação e 1 a cada 100 estão em áreas de alto risco de deslizamento.

Neste cenário, 2,2 milhões de mulheres vivem em pobreza ou extrema pobreza, dessas, cerca de 1,6 milhão são negras. Nos últimos 4 anos, mais da metade das cidades aumentaram suas tarifas dos ônibus municipais. Paralelo a isso, falta assistência, e em 15 dos 22 municípios do Rio os CRAS estão em sobrecarga.

São muitas demandas e pouco tempo, por isso, nos dias 7 e 8 de junho, na Semana Mundial do Meio Ambiente, a Casa Fluminense, vai realizar no leste da Metrópole, em São Gonçalo, o ‘Fórum Rio 2024: Cidades Sob Pressão’. Para debater com lideranças locais, moradores da metrópole, especialistas e representantes de movimentos organizados sobre as demandas e propostas dos bairros, favelas e cidades da Região.

As urgências estão cada vez mais evidentes, dados do último Censo mostraram que, na contramão do estado, que cresceu demograficamente, a região metropolitana vem encolhendo. São Gonçalo, cidade que receberá a edição 2024 do Fórum Rio, é a que mais perdeu habitantes no país, segundo o IBGE de 2022. Os dados mostram que a população caiu em 10,30%, de 999.728 para 896.744, o maior índice de variação da população negativa do Brasil. Esse é o reflexo dos desafios que atingem o município de São Gonçalo, onde mais de 83 mil domicílios, cerca de 20% do total, estão em áreas de alto risco de inundação.

A programação vai reunir lideranças sociais, especialistas e representantes de movimentos políticos e organizados, para discutir e pensar ações prioritárias para lidar com as urgências dos territórios da metrópole. Nesta linha, será lançado durante o evento a nova Agenda Rio 2030: Prioridades para a década da ação, produzida pela Casa Fluminense, que vai propor a lideranças dos territórios e as gestões municipais 10 propostas interseccionais e intersetoriais prioritárias para todas as cidades da metrópole, olhando de forma coletiva para o cenário de urgência do estado do Rio de Janeiro. Também terá o lançamento das novas Agendas Locais e um grande encontro com representantes das Agendas já publicadas, que estão propondo e construindo soluções locais para seus bairros, favelas e cidades.

Durante o Fórum será aberto o Edital Agenda Rio 2030 - Edição 2024 :: Ações prioritárias para urgências territoriais, da Casa Fluminense, que vai apoiar 20 projeto com R$ 15 mil cada, na intenção de fomentar a atuação de organizações da sociedade civil e impulsionar o debate em torno das prioridades da nova Agenda Rio 2030. O evento também conta com uma programação cultural e, além de painéis de debates e lançamentos, teremos atividades artísticas com o ‘Ateliê Ativo: arte e política’, a ‘Exposição Urgências’ com curadoria de Jefferson Medeiros, a Feira Q Preta, o Espaço Quilombinho para as crianças, a Batalha do Tanque, DJs entre outras atividades.

O evento é gratuito e aberto ao público, será realizado na sexta (7) a partir das 17h e no sábado (8) a partir das 9h, no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de São Gonçalo. As informações e programação completa estão disponíveis em forumrio.org.

Serviço:

Evento: Fórum Rio 2024: Cidades Sob Pressão

Dia 1: 07 de junho, de 17h às 21h

Dia 2: 08 de junho, de 09 às 21h

Local: Instituto Federal Rio de Janeiro (IFRJ) de São Gonçalo - Rod. Gov. Mário Covas - Pista Local

Evento gratuito

Programação completa e inscrição em forumrio.org