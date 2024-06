Inscrições para curso gratuito de assistente de controle e qualidade seguem abertas

As inscrições para o curso gratuito de assistente de controle e qualidade seguem abertas em São Pedro da Aldeia. Os interessados devem comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, localizado na sede do Horto Escola Artesanal. São disponibilizadas, ao todo, 44 vagas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, e a FIRJAN/SENAI.

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência. É necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos de idade completos e o ensino fundamental completo.

Os interessados devem entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e de escolaridade no momento da inscrição. Para menores de 18 anos, também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original para os alunos que estão estudando.



Para o curso de assistente de controle e qualidade estão disponíveis 44 vagas para as turmas da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 17h). O início das aulas está previsto para o dia 18 de junho, com duração de 50 dias úteis. É importante destacar que a iniciativa não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.

O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).