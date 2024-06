Traficantes de droga são presos em São Gonçalo

Com os homens, foram apreendidos um caderno de anotações do tráfico, drogas e um rádio comunicador - Foto: Divulgação

Com os homens, foram apreendidos um caderno de anotações do tráfico, drogas e um rádio comunicador - Foto: Divulgação

Agentes da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam em flagrante dois homens acusados de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Segundo apurado, eles integram a maior facção criminosa do estado. Os policiais civis da distrital encontraram os criminosos no Morro da Chumbada, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Com os homens, foram apreendidos um caderno de anotações do tráfico, drogas e um rádio comunicador. Eles foram detidos e encaminhados à delegacia.

Niterói

Em Niterói, um homem acusado de integrar o tráfico de drogas da maior facção criminosa do estado foi preso. Ele foi localizado na comunidade do Buraco do Boi, onde se escondia.

Contra o acusado, os policiais cumpriram um mandado de prisão pelo delito.