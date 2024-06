Pai é preso por agredir filha com chineladas no rosto em Maricá

Um homem acusado de espancar a própria filha foi preso no último sábado (01) em Maricá. De acordo com os relatos, ele foi visto por moradores na rua espancando a menina, de 10 anos, com chineladas no rosto, na cabeça, nos braços e nas pernas.

O episódio aconteceu na Rua Abreu Rangel, no Centro. Segundo relatos, ele chegou a tentar fugir do local depois de ser repreendido por pedestres, mas foi detido por policiais civis da 82ª DP (Maricá) acionados ao local. Aos agentes, o suspeito disse que tinha o direito de bater na criança "por ser pai dela", de acordo com a Polícia.

Na Delegacia, os agentes descobriram que ele já tinha uma passagem policial recente por violência contra a própria companheira. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, e teve o direito à fiança negado. A menina de 10 anos foi amparada pela mãe e levada para o exame de corpo delito.